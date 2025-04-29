استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية خدمة ضيوف الرحمن (شرف) الدكتور عبدالله صالح الحارثي، وأعضاء الجمعية. واطلع خلال اللقاء على تقرير مفصل عن منجزات وأعمال الجمعية وأهدافها ورسالتها وبرامجها لخدمة ضيوف الرحمن والمبادرات التي نفذتها الجمعية خلال الفترة الماضية؛ ومنها استقبال وتوديع الحجاج في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، وبرنامج استقبال المعتمرين وتوديعهم على مدار العام، وكذلك برامج إفطار صائم للمعتمرين خلال شهر رمضان بمنفذ حالة عمار، وبرنامج الحج والعمرة الميسرة لفئة ذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود، مشيداً بجهود الجمعية خلال الأعوام السابقة وما حققته من نجاح لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً حرص واهتمام خادم الحرمين وولي العهد، على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، مؤكداً دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.وثمّن الدكتور الحارثي الدعم اللامحدود الذي حظيت به الجمعية من أمير منطقة تبوك ومتابعته المباشرة والدائمة لأعمال المشاركين في أنشطة وبرامج الجمعية.