أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، دعا فيه الهيئة إلى التنسيق مع المركز السعودي لكود البناء؛ لتعزيز الرقابة، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير الوصول الشامل وفقاً لكود البناء السعودي، وتنفيذ خطة تدريجية لتأهيل المباني القائمة.وطالب المجلس الهيئة في جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم؛ لتوحيد الجهود، وتطوير تصنيف موحد للإعاقة؛ بما يتسق مع التصنيفات الدولية؛ لضمان كفاءة وجودة الخدمات، داعياً في ذات القرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل على تعزيز التعاون النوعي مع القطاع الخاص؛ لتطوير مراكز متخصصة تُعنى بالكشف المبكر، والتأهيل في جميع المناطق.وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، طالب فيه المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير منهجيات إعداد التقارير والتعريفات المتعلقة بمصادر البيانات التي تعتمد عليها المنظمات الدولية؛ لتعزيز تنافسية المملكة، داعياً في ذات القرار المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تعزيز بيئة محفزة؛ لتمكين منافسة القطاع الخاص مع الشركات المملوكة للدولة.وطالب المجلس مركز الإسناد والتصفية بتطبيق معايير الحوكمة والالتزام والشفافية في علاقاته مع مزودي الخدمة وشركائه من القطاعين العام والخاص، وما يباشره موظفوه من أعمال مرتبطة بمهام المركز.وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الإعلام، وأبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظات وطرحوا آراء بشأن ما تضمنه التقرير، والتقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وتقرير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وتقرير المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، وفي نهاية المناقشات طلبت اللجان منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات أو توصيات إضافية والعودة بوجهات نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.التخيفي: الارتقاء بمحتوى الإعلامي الرياضي يعزز القوة الناعمةطالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي، في مداخلته على تقرير وزارة الإعلام، الوزارة بالتنسيق مع وزارة الرياضة؛ لدراسة الأدوات التنظيمية اللازمة للارتقاء بمحتوى الإعلام الرياضي، والرقابة عليه، بما يعزز من روح المنافسة الشريفة، ويرتقي بمكانة الرياضة السعودية باعتبارها قوة ناعمة على الخارطة الدولية.المدخلي: نتطلع لتكثير النباتات ذات القيمة الاقتصاديةاقترح عضو المجلس الدكتور عاصم المدخلي، في مداخلته على توصيات اللجنة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) بإجراء تعديل موضوعي على نص التوصية الأولى ليصبح النص كالآتي: «على المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) القيام بأبحاث تطبيقية؛ لتطوير زراعة وإكثار النباتات ذات القيمة الاقتصادية في المملكة، وأرجع ذلك، إلى أن اللجنة حددت في توصيتها على المركز القيام بأبحاث تطبيقية لتطوير زراعة نبات الفطر (فقط)، وهذه النبتة وإن كانت لها أهمية اقتصادية إلا أن الأنسب من وجهة نظري عدم تحديد نبتة معينة في التوصية ولكن أرى أن تمتد التوصية لتشمل النباتات ذات القيمة الاقتصادية الحالية أو المستقبلية في جميع مناطق المملكة، لاسيما أن النباتات ذات القيمة الاقتصادية متعددة وزاخرة في وطننا الغالي ومنها نبات الصندل ونبات العود والتوت الذي تتغذى على أوراقه دودة القز ويستخدم لصناعة الحرير».واقترح المدخلي على اللجنة، مطالبة المركز بالتنسيق مع الجامعات السعودية للتوسع في استحداث البرامج الأكاديمية النوعية المتخصصة، ليسهم في إيجاد الكفاءات الوطنية المؤهلة، لمعالجة تحدي قلة الكوادر المتخصصة في ظل توفر جامعات في كل مناطق المملكة، ويمكن من خلالها التوسع في برامج الهندسة الزراعية على وجه الخصوص، واقترح على اللجنة مطالبة المركز بإعداد دراسة مسحية وتعريفية للآفات النباتية ذات الأهمية الاقتصادية في المملكة وطرق الوقاية من تلك الآفات ومكافحتها نظراً لخطورتها على الأمن الغذائي، ومطالبة المركز بإعداد خطة سنوية لتثقيف المزارعين وتدريبهم بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لحث الجمعيات والتعاونيات الزراعية في المملكة للتوسع في تنمية القدرات والمهارات اللازمة لدى المزارعين بما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية، إذ أظهر التقرير إقامة المركز ثماني ورش تدريبية للمزارعين استفاد منها ما يزيد على ٣٥٠ مزارعاً، والعدد قليل جدا ويتطلب من المركز مضاعفة الجهود بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.