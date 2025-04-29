التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ، بمقر إقامته بالعاصمة المغربية الرباط، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، ورئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين علي صالح الصالح، وذلك على هامش النسخة الثالثة لمنتدى الحوار «جنوب- جنوب: الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة»، الذي ينظمه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.ونوقشت خلال اللقاء الموضوعات المتعلقة بالعلاقات البرلمانية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.