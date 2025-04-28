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«عكاظ» (الطائف) Okaz_online@

رفع محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، الشكر لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على عطائه السخي وتبرعه بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، ممثلة بجود الإسكان بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وثمّن محافظ الطائف هذا الدعم والعطاء من ولي العهد، وما يسهم به هذا العمل من رؤى في تمليك المساكن للمُستفيدين والأسر المستحقة بفترة وجيزة، ويأتي هذا الدعم ضمن إطار ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام مستمر للإسكان وتوفير احتياجاته، وضمان حياة كريمة تنعم بها الأسر السعودية من المواطنين والمواطنات.

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وأشار إلى أن توجيه ولي العهد بإنجاز المشاريع السكنية خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً، يأتي تجسيداً وحرصاً منه على سرعة تسليم المواطنين مساكنهم، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ ولي العهد، وأن يجزل له المثوبة على دعمه واهتمامه الكبير بأعمال الخير، وأن يديم على هذا الوطن نعمتَي الأمن والأمان.