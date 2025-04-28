تتأهب شركات الطيران الأجنبية المشغّلة للطائرات الخاصة (بالطلب)، لبدء ممارسة نشاط نقل الركاب داخليّاً في المملكة، اعتباراً من الخميس القادم الموافق 1/ 5/ 2025.

وتمنح الهيئة العامة للطيران المدني التصريح لشركات الطيران الخاص الأجنبية (بالطلب) لنقل الركاب عبر الرحلات غير المجدولة داخليّاً، بعد استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

وفي وقت سابق، أوضح مدير عام الطيران العام بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس امتياز منظري، أن الهيئة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام صناعة الطيران العالمية من خلال إزالة القيود المفروضة على تشغيل الرحلات المستأجرة (Charter Flights) داخل المملكة، مؤكداً أن هذا القرار التنظيمي يدعم «خارطة الطريق» التي وضعتها الهيئة لجعل المملكة مركزاً إقليميّاً للطيران العام، إلى جانب تنفيذ برنامج غير مسبوق لتطوير البنية التحتية، يشمل إنشاء مطارات وصالات جديدة في مختلف أنحاء المملكة.

وتُعد إزالة قيود النقل الجوي الداخلي (cabotage) خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من المرونة لمشغّلي الطيران العام.

وأطلقت الهيئة خلال مؤتمر مستقبل الطيران في مايو 2024 «خارطة طريق الطيران العام»، وشملت برنامج تحول متكاملاً يهدف إلى تطوير قطاع الطيران العام وإسهامه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ بهدف تحقيق النمو 10 أضعاف ليصل إلى مليارَي دولار بحلول 2030، مع توفير 35000 وظيفة.

وتعمل «الخارطة» على مواءمة خطط البنية التحتية واللوائح الخاصة بالقطاع، إذ تشمل إنشاء ستّة مطارات مخصصة للطيران العام، وتسع صالات مخصصة للطيران العام، إضافة إلى زيادة عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية للطائرات الخاصة (FBOs) وتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح (MROs) للطائرات الخاصة.

يذكر أن قطاع الطائرات الخاصة في المملكة شهد نمواً بنسبة 24% في 2024، ليصل إجمالي الرحلات إلى 23612 رحلة، إذ ارتفعت الرحلات الداخلية للطائرات الخاصة بنسبة 26% إلى 9206 رحلات، بينما زادت الرحلات الدولية بنسبة 15% لتصل إلى 14406 رحلات.