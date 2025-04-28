استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمقر الإمارة بحضور نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن هذلول مديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والمحافظين ورؤساء المراكز المرتبطة بالمنطقة.

ونوّ أمير نجران بما تحقق من منجزات في رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الأعوام التسعة التي مضت على انطلاق الرؤية، أرست ملامح التحول الوطني الشامل.

وأشار إلى أن منطقة نجران جزء من رؤية المملكة بأهلها ومقدراتها، مبيناً أن ما قطعته المنطقة في مسيرتها التنموية من نجاحات وإنجازات يأتي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكداً على جميع قيادات العمل الحكومي التنموي بمضاعفة الجهود في هذه المرحلة التي تتطلب عملاً متقناً، وجودة في التنفيذ.

من جانبه أوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي أن أمانة المنطقة حققت نسباً عالية من المستهدفات للرؤية بالمنطقة منها تملك المواطنين للإسكان في منطقة نجران، وحققت خلال السنوات الخمس الماضية مستهدفات عالية في مؤشرات معالجة التشوه البصري، وتوسعة نطاق استثماراتها.

فيما أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور حسن العلكمي أن الدعم الذي حظي به قطاع التعليم بنجران أسهم في تعزيز المسيرة التعليمية، وبناء بيئة تعليمية شاملة ومحفزة لجميع الفئات، وتعزيز دور التعليم في صناعة جيل طموح يسهم بفاعلية في بناء مستقبل الوطن.

بدوره أشار مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم إلى ما تميزت به صحة نجران في برامج تحسين تجربة المستفيد من خلال تحقيق أعلى نسب الرضا على مستوى المملكة لعام 2024.