برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، افتتح نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود أعمال مؤتمر تهديدات الأسلحة غير التقليدية بالشرق الأوسط «NCT Middle East Riyadh 2025»، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع شركة «NCT Consultants» وجمعية مكافحة الأسلحة غير التقليدية «CBRne society»، بفندق فوكو بالرياض ويستمر يومين.

ويعد المؤتمر المنعقد بنسخته السابعة حدثاً دولياً في مجال مكافحة تهديدات الأسلحة غير التقليدية مثل المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية المتفجرة كذلك الذخائر المتفجرة والألغام، ويستضيف أكثر من 33 شركة عارضة من 11 دولة تمثل علامات تجارية عالمية بأحدث المنتجات والخدمات والحلول في مجال مكافحة تهديدات الأسلحة غير التقليدية، بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً دولياً، ويتوقع أن يشهد المؤتمر حضور عدد من المهتمين والمختصين في هذا المجال.

ويهدف هذا الحدث إلى فتح آفاق وتوسيع الشراكات المحلية والعالمية للاستفادة مما سيطرح من نقل أفضل وأحدث التجارب في الخبرات، وانعقاد الجلسات العلمية مع الوفود والشخصيات المدعوين من مختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال.