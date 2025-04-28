رفع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة صدور توجيه ولي العهد بتقديم تبرع سخي بمبلغ مليار ريال - على نفقته الخاصة - لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان).

وأكد أن تبرع ولي العهد السخي جاء تجسيداً لحرص واهتمام القيادة الرشيدة وسعيها لبناء حياة أفضل للأسر الأشد حاجة في قطاع الإسكان، والاهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن.

وبيّن نائب أمير جازان أن هذا التبرع السخي يأتي تعزيزاً لمبادرة ‫جود الإسكان‬، التي تهدف إلى بناء مساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة؛ ما يعكس الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها القيادة لتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والازدهار.