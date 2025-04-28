رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله - بمناسبة صدور توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم تبرع سخي بمبلغ مليار ريال - على نفقته الخاصة - لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان).

وقال أمير منطقة جازان: «إن هذا التبرع السخي- على نفقة ولي العهد الخاصة - لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ جاء تأكيداً لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما يخدم المواطن والمقيم في وطننا العزيز، ومنها هذه المبادرة الهادفة للمُستفيدين والأسر المستحقة، في إطار ما يوليه - حفظه الله- من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المُبادرات والمشاريع التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة».

وأكد أمير منطقة جازان، أن هذا التبرع السخي يأتي ضمن حرص ولي العهد - حفظه الله - وعنايته بمشاريع الإسكان خصوصاً منها المشاريع الموجهة لإسكان الأسر المستحقة، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.