رأس أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمقر الإمارة، اجتماعَ المحافظين الأول للعام المالي الحالي 2025م، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز.

ونوه أمير نجران خلال الاجتماع بما تحظى به المنطقة -كغيرها من مناطق المملكة- من دعم سخي ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله، مؤكداً أهمية العمل على تحقيق الهدف الأسمى في رفع كفاءة الخدمات في منطقة نجران بما يخدم أهالي المنطقة من خلال العمل الجماعي والشفافية في اتخاذ القرارات، والأخذ بالاعتبار إعداد وتنظيم مبادرات مبتكرة وتبادل الخبرات بين المحافظات والمراكز.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز المسيرة التنموية والأمنية، بما يحقق العمل على موازنة التنمية في المحافظات والمراكز.