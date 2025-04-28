رفع نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول الشكر والتقدير لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال على نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة (جود الإسكان)؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة، وهو ما يجسد اهتمام ولي العهد برفاه المواطن وتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة التي تشمل الوطن والمواطن.

وأكد نائب أمير نجران أن هذا الدعم والاهتمام الذي يشمل دعم الإسكان والتوجيه الكريم بسرعة إنجازه من خلال الشركات الوطنية يجسد قيم العطاء والتكافل الاجتماعي في وطن الخير من خلال قيادته الرشيدة- أيدها الله- والاهتمام براحة المواطن وتعزيز قدرات الشركات الوطنية.

وأشار إلى أن هذا النهج الكريم في دعم الإسكان وتعزيز التكافل الاجتماعي هو ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة، وتوليه عنايتها واهتمامها وتحرص على تنميته وتعزيزه بما يحقق الأهداف المرجوة، وبما يبرز التكافل الاجتماعي والتلاحم بين أبناء هذا الوطن.

وسأل نائب أمير نجران المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، ويديم على المملكة وقيادتها وشعبها الأمن والازدهار.