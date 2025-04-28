رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد باسم أهالي المنطقة وباسمه، خالص الشكر والتقدير لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال، على نفقته الخاصة، لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة (جود الإسكان)، دعمًا لتمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وقال أمير نجران: «إن هذا التبرع السخي يجسد حرص واهتمام ولي العهد- حفظه الله- على كل ما يعزز العمل الخيري، وتأكيد النهج الكريم التي دأبت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها وصولًا إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد- حفظهما الله- وحرصهما على أعمال الخير والعطاء كافة».

وأشار أمير نجران إلى أن هذا التبرع يأتي امتدادًا لاهتمام ولي العهد بملف الإسكان، خصوصا المشاريع الموجهة للأسر المستحقة، لما لها من دور كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمساهمة المجتمعية بين أبناء الوطن، سائلًا الله- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.