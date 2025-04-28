دشّن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي المشرف العام على متاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، المرافقَ الحديثةَ للمقرِّ الرئيس للمتحف الدولي للسيرة النبوية، وذلك خلال زيارته مقرَّ المتحف جوار المسجد النبوي الشريف.

ويؤكّدُ مشروعُ سلسلة متاحف السيرة النبوية، الذي ينطلق من مقرِّه الرئيس بالمدينة المنورة، على عظيم استحقاق المملكة العربية السعودية للمرجعية الأُولى والصدارة الدائمة في خدمة القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وما يحظيان به من عنايةٍ واهتمامٍ كبيرَين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله.

وتضمُّ المَرافقُ الحديثةُ جناحَ «طيبة أنوار وآثار»، ومنصّةَ «إتحاف» الرقمية، والموسوعات العلمية في السيرة النبوية والمسجد النبوي الشريف، كأنَّكَ تَرَاهُ، وهو عملٌ نبويٌّ حضاريٌّ، تُشرِف عليه رابطةُ العالم الإسلامي، وأُقيم بدعمٍ كبيرٍ من إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

واطّلع أمير منطقة المدينة المنورة على جناح «طيبة أنوار وآثار»، الذي يُقدِّمُ عرضاً موثّقاً عن المدينة النبوية الشريفة عَبر أكثر من 20 قسماً متنوعاً، يشمل أهمّ الآثار والمعالم التاريخية والحضارية والاجتماعية للمدينة النبوية في عهد النبي ﷺ، ويضمُّ بانوراما للحُجرة النبوية الشريفة، ومحاكاة لبناء المسجد النبوي الشريف، وخيمة الطبّ النبوي، والبرنامج اليوميّ للنبي ﷺ، عبر تجربة تفاعليّةٍ ثريّةٍ، كأنَّكَ تعيشُ أحداثَ السيرة النبوية الشريفة.

وفي إطار دعْم التحوّل الرقمي، دشَّنَ سموه منصة «إتحاف» الرقمية، وهي نافذةٌ تفاعليّةٌ حديثةٌ تُتيح للزائر استكشاف السيرة النبوية عَبر جولاتٍ افتراضيّة، والاطلاع على مكتبة علميّةٍ تأصيليّةٍ، وموسوعاتٍ معرفيّةٍ في خدمة القرآن الكريم والسنّة الشريفة تزيد على 350 مؤلفاً، وإصداراً مترجَماً إلى أهمّ اللغات العالمية، إضافة إلى متابعة أخبار المتاحف والمبادرات ذات الصلة، مما يُعزِّزُ من نشر السيرة النبوية بوسائل عصريّةٍ مبتكرة.

كما زار سموُّهُ جناحَ جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنّة الشريفة والحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، واطّلعَ على ما تُقدِّمُه المملكة من أعمالٍ عظيمةٍ، وجهودٍ مُباركةٍ لإبراز رسالة الإسلام التي جاءت رحمةً للعالمين.