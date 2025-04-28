تشارك مدينة الطائف -المُصنّفة كمدينة أدبية ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة- بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، بجناح خاص في الدورة الـ49 من معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب المُقام في العاصمة الأرجنتينية خلال الفترة من 22 أبريل حتى 12 مايو 2025م.

وتُجسد مشاركة مدينة الطائف امتداداً لرؤية هيئة الأدب والنشر والترجمة في تصدير المشهد الثقافي السعودي عالمياً، وإبراز المنجز الأدبي المحلي، لا سيما من خلال تسليط الضوء على الطائف كأول مدينة سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال الأدب، إذ يكتسب حضور الطائف بُعداً خاصاً في ظل اختيار مدينة الرياض ضيف شرف لمعرض 2025، مما يعزز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تعزيز الحوار الحضاري والانفتاح على الثقافات حول العالم.

ويُعد معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب أحد أكبر وأهم التظاهرات الثقافية في أمريكا اللاتينية والعالم، إذ يستقطب سنوياً أكثر من مليون زائر من القرّاء والناشرين والمبدعين من مختلف أنحاء الدول، ويشكل منصة رئيسة للتبادل الثقافي والحوار الحضاري، ويمنح المشاركين فرصة فريدة للتعريف بإنتاجهم الأدبي والانفتاح على تجارب أدبية متعددة الثقافات.