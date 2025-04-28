أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن تبرع ولي العهد بمليار ريال لمؤسسة «سكن» ممثلة بجود الإسكان، سيسهم في زيادة عدد الوحدات المسلَّمة للأسر المستحقة خلال 2025، مضيفاً أن العاصمة الرياض شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات، إذ كان لولي العهد استجابة سريعة وصارمة في هذا الشأن.وقال «الحقيل»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، إنه تم خلق أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية للشباب والفتيات في 118 ألف منشأة بالأنشطة التي تشرف عليها الوزارة.وأشار إلى ارتفاع حجم القطاع العقاري إلى 850 مليار ريال في 2024، موضحاً أن قطاع التشييد والبناء والعقار يسهم بـ16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.ولفت وزير البلديات إلى أنه يجري تطوير وتجديد ألف حديقة خلال السنوات الثلاث الماضية في 100 مدينة ومحافظة، كما تسعى الوزارة لتفعيل الهويات العمرانية في 12 أمانة بحلول نهاية العام.وأعلن وزير البلديات والإسكان عدداً من المستهدفات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق إيرادات بلدية بقيمة 25 مليار ريال هذا العام، كما دخلت 6 مدن سعودية في قائمة المدن العالمية الذكية.وقال إن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة المالية واستثمار الميزات التنافسية في المدن السعودية، من خلال استخدام تقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة المدن وجعل المناطق السكنية أكثر حيوية.وبين الحقيل أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة المالية واستثمار الميزات التنافسية في المدن السعودية، من خلال إطلاق أكثر من 11 حلاً تمويلياً متنوعاً، وتقديم حلول إيجارية للأسر التي تواجه صعوبات في دفع الإيجارات. وقال: ‏47 ألف أسرة مستحقة تملكت؛ وتبرع ولي العهد سيكتمل بتملك الأسر المستحقة خلال 12 شهراً.وأعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قرب صدور قرار بشأن رسوم الأراضي البيضاء، وقال رداً على سؤال «عكاظ» في المؤتمر الصحفي حول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضبط الأسعار: إن ‏هيئة العقار تعمل على تقديم الممارسات العالمية المناسبة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وفيما يتعلق بمشاريع الإسكان، أشار الحقيل إلى أن الوزارة ستضخ مشاريع إسكانية بأسعار في متناول الجميع، إذ ستراوح أسعار بعض الوحدات بعد الدعم بين 250 ألف ريال و1.2 مليون ريال، مؤكداً أن الوزارة تستهدف وصول نسبة تملك المساكن للأسر السعودية إلى 66% هذا العام.وأكد وزير البلديات أن القطاع العقاري في المملكة يشهد نمواً كبيراً، إذ ارتفع حجم القطاع من 170 مليار ريال إلى أكثر من 850 مليار ريال في عام 2024. وأضاف أن الوزارة تعمل على ضخ أكثر من 60 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض، بعضها بسعر أقل من 450 ألف ريال قبل الدعم.وتوقع الحقيل اعتدال أسعار العقارات في مدينة الرياض وتوافقها مع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن رحلة التملك السكني في السعودية باتت أقصر وأسهل. وذهب إلى أن القطاع البلدي والإسكاني يمثل 14% من الناتج المحلي، إذ تشرف الوزارة على أكثر من 550 نشاطاً. وأضاف أن الوزارة بدأت العمل على نظام يعنى بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.