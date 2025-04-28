أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن رؤية السعودية 2030 تسير في مسارها الصحيح، وحققت 85% من المبادرات المكتملة أو التي تسير بحسب خطتها الزمنية، و93% من مؤشرات البرامج والإستراتيجيات الوطنية، مؤكداً أن الشفافية ومصارحة المواطن أصبحت من أهم ركائز مسيرة التحول الوطني، باعتباره الشريك الأهم في هذه الرحلة التنموية الكبرى، وتعد رؤية السعودية 2030 أعظم قصة نجاح في القرن الواحد والعشرين؛ إذ تلهم الإبداع، وتبني الأرض، وتصنع التاريخ.وأشار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم (الإثنين)، إلى أن عام 2024 هو عام الأرقام القياسية، إذ حققت المملكة نجاحات كبرى قبل موعدها، ومن أبرزها وصول مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%، وانخفاض معدل البطالة إلى 7%. وأضاف أن الأنشطة غير النفطية تشكل اليوم 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ ارتفاع الصادرات غير النفطية 73% منذ 2016.وأوضح الدوسري أن المملكة تحافظ على صدارتها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء بحصة تبلغ 40%، وتقدمت 30 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لتصل المرتبة السادسة عالمياً، لافتاً إلى أن الشفافية الكاملة هي واحدة من أهم منطلقات الرؤية، التي يؤكد عليها ولي العهد دوماً، ويوجه بها كل مسؤولي الدولة. وأضاف أن الرؤية لم تعد محدودة الزمان والمكان، بل هي نموذج ملهم للأمم والشعوب والمجتمعات.وقال وزير الإعلام: من بين الإنجازات التي حققتها المملكة، دخول مستشفى صحة الافتراضي موسوعة غينيس، و7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً، وإنشاء أول محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية في المملكة.