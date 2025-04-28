رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، خالص الشكر والتقدير لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال، على نفقته الخاصة، لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة (جود الإسكان)، دعماً لتمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وقال أمير منطقة تبوك: «إن هذا التبرع السخي يجسد حرص واهتمام ولي العهد بكل ما يعزز العمل الخيري، ويؤكد النهج الكريم الذي دأبت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها وصولا إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، وحرصها على أعمال الخير والعطاء كافة».

وأوضح أن هذا التبرع يأتي امتداداً لاهتمام ولي العهد بملف الإسكان، خصوصاً المشاريع الموجهة للأسر المستحقة، لما لها من دور كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمساهمة المجتمعية بين أبناء الوطن.

وفي ختام تصريحه، سأل أمير منطقة تبوك، المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.