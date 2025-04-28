استطاعت المخترعة السعودية ود بدري الدلبحي أن تحول معاناتها الشخصية مع مرض الربو المزمن إلى دافع للابتكار، إذ طورت مضخة طبية للكورتيزون عبر الوريد، تهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى وتقديم حلول أكثر فاعلية لعلاج الأعراض التنفسية الحادة، وتخفيف المعاناة الناتجة عن أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.وجاء هذا الاختراع نتيجة تجربة شخصية عميقة دفعتها إلى البحث عن وسائل علاجية متطورة تسهم في تسريع الاستجابة الطبية وتقليل مضاعفات العلاجات التقليدية، مما يفتح آفاقاً جديدة في الرعاية الصحية الموجهة لمرضى الربو الحاد والانسداد الرئوي المزمن (COPD). وتميز الابتكار بقدرته على تحسين جودة الرعاية الصحية عبر توفير علاج دقيق وسريع، وتقليل الحاجة إلى دخول المستشفيات بشكل متكرر، مما يسهم في تخفيف العبء على المرافق الطبية.ويقدم هذا الاختراع حلاً آمناً غير جراحي يقلل من المخاطر الطبية التقليدية، مع تعزيز راحة المرضى وسلامتهم. كما يمثل هذا الابتكار امتداداً لجهود المملكة في تعزيز منظومة البحث والتطوير في القطاع الصحي، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار في المجالات الطبية والتكنولوجية.