شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز مساء الأحد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة للعام الجامعي 1445-1446، البالغ عددهم 7393 خريجا وخريجة من مختلف الدرجات العلمية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، وعدد من القيادات الأكاديمية وعمداء الكليات، وأولياء أمور الخريجين والخريجات، بمركز المؤتمرات بالجامعة.

وتضمن الحفل مسيرة للخريجين ومنحهم الدرجات العلمية، وأداء القسم لخريجي الكليات الصحية، إضافة إلى كلمات ألقتها مجموعة من الطلاب نيابةً عن زملائهم.

وعبر رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ووزير التعليم على دعمهم المستمر للتعليم، مهنئاً الخريجين وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز، مؤكداً دور الشباب الطموح في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.