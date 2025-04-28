نوهت جامعة جازان، على لسان المتحدثة باسمها الدكتورة رقية معافا، بأن جميع الدعوات لحضور حفل تخرج الدفعة الـ ٢٠ يتم إصدارها إلكترونياً عبر المنصة الرسمية للخريجين والخريجات، وأن هذه الدعوة مجانية تستخدم لمرة واحدة فقط، وتشمل الخريج ودعوتين إضافيتين لمشاركة الفرحة مع الخريج.

وحذرت الدكتورة رقية الطلاب والطالبات وذويهم من العمليات الاحتيالية التي تدعي بيع وتوفير بطاقات ودعوات حضور حفل التخرج التي تقام على مدار 3 أيام في المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية.

وبينت أن على الجميع الالتزام بتعاليم الجامعة من أجل إنجاح هذا الحدث المهم، وضرورة توخي الحيطة والحذر من أية عمليات احتيالية عبر بعض المنصات، أو المواقع التي تزعم بيع التذاكر نظراً إلى رغبة الخريجين والخريجات بحضور أكثر من فرد من العائلة والأصدقاء لحفل التخرج بما يفوق حجم ومساحة الموقع الرسمي لحفل التخرج بالمدرج المفتوح، الذي يتسع لنحو 8 آلاف حاضر، فيما يبلغ عدد الخريجين والخريجات لهذا العام 8705، وتمت تجزئة الأعداد على 3 أيام كي يتسع الموقع للخريجين والمرافقين.

يشار إلى أن احتفالات الطالبات ستنطلق غدا (الثلاثاء)، وتشمل خريجات المسار الصحي، وكلية الفنون والعلوم الإنسانية، وكلية الشريعة والقانون، والكلية الجامعية بفرسان.

أما الأربعاء فيشمل خريجات كلية العلوم، وكلية الهندسة وعلوم الحاسب، والكلية الجامعية بالدائر.

وتختتم الجامعة احتفالاتها مساء الخميس بتخريج طالبات كلية الأعمال، والكليات التطبيقية، والكلية الجامعية بالدرب.