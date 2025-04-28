دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي حفل برنامج «سخاء» في العاصمة الرياض أمس، بحضور عدد من المسؤولين. وأكد في كلمته أن البرنامج يجسد رؤية القيادة في تعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح الراجحي أن دعم 29 باذلاً وباذلة من رجال وسيدات الأعمال أسهم في تجاوز حجم الالتزام المالي للبرنامج 6 مليارات ريال، عبر تنفيذ 51 مشروعاً تنموياً استفاد منها أكثر من 400 ألف مستفيد.

من جانبه، أوضح أمين عام برنامج «سخاء» المهندس عبدالعزيز الحسين في تصريح خاص إلى «عكاظ» أن الحفل استعرض أبرز إنجازات المرحلة الأولى من الخطة التطويرية والتنفيذية للبرنامج، مشيراً إلى أن النتائج تجاوزت المستهدفات المعتمدة لسنواته الأولى.

ولفت الحسين إلى أن البرنامج حقق 31% من المستهدف المالي، عبر تبني مشاريع بقيمة تجاوزت 6.2 مليار ريال، تنفذ في مختلف مناطق السعودية، وتشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وتنمية المجتمع.