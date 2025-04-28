استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل أحمد الجبير، مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط تشاي جون، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، وفداً من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئاسة مديرة المعهد آن ماري.واستعرض خلال الاستقبال مواقف المملكة تجاه العديد من الموضوعات والقضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.