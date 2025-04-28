في خطوة تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية، شاركت صحيفة «عكاظ»، في دراسة علمية متقدمة؛ تهدف إلى تطوير أول قاعدة بيانات عربية متخصصة في الأخبار الزائفة، نُشرت أخيراً في الدورية العالمية المرموقة IEEE، بعنوان:Arabic Fake News Dataset Development: Humans and AI-Generated Contributions.وتعد الدراسة، من أوائل المبادرات العلمية التي توثق الأخبار الزائفة المكتوبة يدوياً أو المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة جدة، إلى جانب باحثين دوليين. وقد مثّلت مديرة مركز المعلومات الزميلة مدى الرحيلي صحيفة «عكاظ»، ضمن الفريق البحثي المشارك في إعداد الدراسة.وأظهرت نتائج الدراسة، أن قدرة الأفراد على التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة تبقى محدودة، مما يعزز أهمية توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ تفوق النموذج العربي ARBERT بدقة بلغت 78%.وتؤكد هذه الدراسة، أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في التصدي للتحديات الرقمية، من خلال تطوير أدوات وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز الثقة في المحتوى العربي ومكافحة الأخبار الزائفة.