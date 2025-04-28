كشفت بيانات المرصد الوطني للعمل، أن نسبة الخريجين الذين التحقوا بسوق العمل في المملكة خلال أقل من ستة أشهر من تخرجهم بلغت 43%، وهو رقم يُعد من أعلى المعدلات في تاريخ سوق العمل السعودي، ويعكس نجاح رؤية المملكة 2030 في ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق بشكل مباشر وفعال.وأشار المرصد إلى أن هذه النسبة تأتي ضمن حراك اقتصادي واجتماعي أوسع شهد خلال 2024م؛ ارتفاع عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص إلى 2.45 مليون، بالتوازي مع تصدر المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري نمو سوق العمل ونمو التوظيف وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024م، إضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية إلى 33.5%.وتُعد نسبة التوظيف السريع للخريجين مؤشراً على تطور البرامج التدريبية والمواءمة بين الجامعات ومتطلبات السوق، ما ساهم في تعزيز فرص التوظيف الفوري وتحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والتمكين الوطني.مواءمة التعليمقال الخبير في الموارد البشرية مقرن العنزي لـ«عكاظ»: إن نسبة التحاق 43% من الخريجين بسوق العمل خلال أقل من ستة أشهر تعكس نجاح مبادرات المواءمة بين التعليم وسوق العمل، مشيراً إلى أن هذه النسبة لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة خطط استراتيجية مدروسة لتحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية مبكراً.وأكد العنزي أن السوق السعودية اليوم أكثر نضجاً في استيعاب الخريجين، بفضل برامج التدريب الميداني والتأهيل العملي التي جعلت من الخريج عنصراً جاهزاً للعمل منذ يومه الأول.2.45 مليون يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية 202443 % من الخريجين التحقوا بوظائف في أقل من 6 أشهر33.5 % نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعوديالسعودية الأولى عالمياً في مؤشري نمو سوق العمل والتوظيف