رأس مدير الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح المربع، اجتماع قيادات الجوازات؛ لاستعراض خطة أعمال ومهام القطاع والاستعدادات، خلال موسم الحج.ونقل اللواء المربع للمجتمعين، تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.وأكد أهمية مواصلة الجهود وأداء المهام المنوطة بمنسوبي الجوازات لخدمة ضيوف الرحمن في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية المدعومة، بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن، والعمل بتكامل مع الجهات ذات العلاقة.