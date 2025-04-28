تابعت لجان النظر في مخالفات أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، مهماتها في نظر الدعاوى الناشئة عن مخالفات أحكام النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً على المخالفين؛ بهدف حماية البيانات الشخصية للأفراد، وذلك بعد انتهاء فترة تعديل الأوضاع والبدء بالمهمات الرقابية انطلاقاً من المهمات المناطة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في الإشراف على تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏ 19)، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ‏‏148)هـ.وأوضحت (سدايا)، في بيان لها أمس، أن اللجان تضم عدداً من الخبراء المختصين في المجالين التقني والقانوني يعملون بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال النظر في الدعاوى المتعلقة بنظام حماية البيانات الشخصية، ومن ذلك، طلب المثول أمامها وتقديم الإفادات أو التقارير من أي جهة أو شخص مع تحديد مدة مناسبة للرد عليها، متى ما رأت ذلك علاوة على استدعاء من تراه لسماع أقواله حول الدعاوى المنظورة أمامها سواءً كان حضوريّاً أو كتابيّاً أو بالوسيلة التي تراها مناسبة، ومن ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية والمسموعة.وتختص اللجان بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً على مخالفيه، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة (السادسة والثلاثين) من نظام حماية البيانات الشخصية.