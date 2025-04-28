عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، في مقر المجلس بالرياض، أمس، اجتماعها الثامن من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان عبدالرحيم الأحمدي، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس؛ وذلك للنظر بالموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.وأقرت الهيئة في اجتماعها إحالة عددٍ من الموضوعات؛ ومنها تقارير سنوية لعددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية، وعددٍ من مشاريع الأنظمة، ومقترحات مقدمة وفق المادة 23 من نظام مجلس الشورى، تمهيداً لعرضها أمام المجلس في الفترة القادمة.