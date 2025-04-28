يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، مطلع الأسبوع القادم، بثاني إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1446هـ. وستكون الإجازة يومي الأحد والاثنين القادمين، وتشمل الكوادر الإدارية والتعليمية بالمدراس في مرحلها الثلاث.في غضون ذلك، تغلق وزارة التعليم الأربعاء القادم، المرحلة الرابعة والأخيرة من فرص النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم 1447هـ في عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة وتشمل المعلمين والمعلمات والتشكيلات المدرسية والتشكيلات الإشرافية.وخصصت الوزارة المرحلة الرابعة للتخصصات التعليمية في التربية الإسلامية والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية وبقية التخصصات الجامعية الأخرى.يشار إلى أن الوزارة، أطلقت فرص النقل في الـ7 من أبريل الجاري، ويتم تقديم الطلبات عبر الحسابات الشخصية لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام «فارس» الإلكتروني، شملت المرحلة الأولى تخصصات العلوم والإدارة والتربية البدنية، فيما شملت المرحلة الثانية تخصصات الفيزياء والكيمياء والأحياء، وتضمنت المرحلة الثالثة تخصصات الحاسب الآلي والاجتماعيات والتربية الفنية. ‏