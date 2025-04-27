أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، يحظى باهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة اليوم، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، وجرى استعراض جهود التعاون المشترك لدعم مسار النزاهة وترسيخ قيم الشفافية في مختلف القطاعات.

وأعرب الكهموس عن شكره وتقديره لأمير منطقة حائل على الدعم المتواصل وتعاون الإمارة مع الهيئة، مؤكداً أهمية تعميق مفاهيم النزاهة، وإبراز دور المملكة الريادي في مكافحة الفساد وتعزيز التنمية المستدامة.

وتواصل المملكة عبر منظومة من المبادرات الوطنية - منها تأسيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتحديث أنظمة الحوكمة - مسيرتها في حماية المال العام وترسيخ الشفافية، بما يعزز تحقيق أهدافها التنموية الكبرى.

وفقاً لتقرير هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) 2023، سجلت منطقة حائل 1418 بلاغاً، ما يمثل 3% من إجمالي البلاغات الواردة للهيئة على مستوى المملكة.

يُظهر هذا الرقم التزام منطقة حائل بتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ويعكس وعي المجتمع المحلي بأهمية مكافحة الفساد.