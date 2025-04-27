أكد الخبير العقاري عبدالعزيز العتيبي لـ«عكاظ» أن السعودية حققت إنجازاً نوعياً بارتفاع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 65.4% مع نهاية 2024، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد لرؤية 2030 قبل موعده.

وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة للسياسات الحكومية والمبادرات الإستراتيجية التي ركزت على تمكين المواطنين من تملك مساكنهم، مشدداً على أن برنامج «سكني» كان من العوامل الحاسمة، عبر تقديم حلول تمويلية ميسرة وخيارات سكنية متنوعة، ما أدى إلى إلغاء قوائم الانتظار ودعم أكثر من مليون أسرة.

وأوضح العتيبي أن الشراكات مع القطاع الخاص ساهمت في زيادة المعروض وتنويع المنتجات السكنية، فيما لعبت الإصلاحات التنظيمية، مثل تبسيط إجراءات التمويل العقاري وتطوير البنية التحتية للأحياء السكنية، دوراً محورياً في تسهيل التملك للمواطنين.

وأكد أن هذا الإنجاز يجسد التزام السعودية بتحسين جودة الحياة وتنفيذ مستهدفات رؤية 2030 بكفاءة، ما يمهد لتحقيق هدف رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.