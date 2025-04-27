نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير مسامرة بيئية ثقافية بعنوان «النباتات المحلية بمنطقة عسير»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025 المقام تحت شعار «بيئتنا كنز».

وأُقيمت المسامرة في قرية رجال ألمع التراثية، بحضور المحافظ الحسن الحفظي، ومدير عام فرع الوزارة في المنطقة المهندس أحمد آل مجثل، وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي والثقافي، إذ ناقش المشاركون أهمية النباتات الطبيعية في النظام البيئي، ودورها في تعزيز الهوية البيئية لمنطقة عسير، إلى جانب استعراض الممارسات المثلى للمحافظة على الغطاء النباتي المحلي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة برامج توعوية ينفذها فرع الوزارة في مختلف محافظات المنطقة، بهدف نشر الثقافة البيئية، وتحفيز الشراكة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.