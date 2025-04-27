هنأ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، جامعة نجران لتحقيقها الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، بدورته الـ50، خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل الجاري، في مدينة جنيف بسويسرا.

جاء ذلك خلال لقائه بالإمارة، اليوم، رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وعددا من منسوبي الجامعة.

وأكَّد الأمير جلوي أن ما حققته جامعة نجران هو ثمرة الدعم غير المحدود، الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، والبحث العلمي، للوصول بهما إلى مصاف الدول المتقدمة، في مجال العلوم والابتكار.

من جانبه، أوضح الدكتور الخضيري أن تحقيق الجامعة للجائزة جاء من خلال مشاركتها بمشروع تصميم محفز ضوئي نانوي مبتكر، مستخلص محلياً من نوى مترية، مستخلصة من نوى التمر «بياض نجران»، مدعمةً بأكسيد الزنك، وجسيمات الذهب، تُسهم في معالجة مياه الصرف الصناعي.