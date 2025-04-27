حققت منطقة حائل إنجازا جديدا على مستوى التنمية الحضرية والاجتماعية، بعد أن سجلت أعلى نسبة في المملكة بتملّك الأسر السعودية المساكن، حيث بلغت النسبة 74.9%، وذلك بحسب ما أعلنته أمانة منطقة حائل ضمن تقريرها الإحصائي المرتبط بمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعكس هذا الإنجاز جهود المنطقة في تعزيز جودة الحياة، وتسهيل فرص التملّك السكني أمام المواطنين عبر برامج الإسكان، والمبادرات الحكومية الداعمة لرفع نسب التملك، بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية، التي تطمح للوصول بنسبة تملّك المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030.

وبحسب التقرير السنوي لرؤية 2030، وصلت نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن على مستوى المملكة إلى 65.4% مع نهاية عام 2024، ما يؤكد تسارع الخطى نحو تحقيق الطموحات الوطنية الكبرى، في ظل قيادة تضع تحسين جودة حياة المواطن في مقدمة أولوياتها.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد الغصاب لـ«عكاظ» إن تصدّر حائل مدن المملكة في نسبة تملّك المساكن يعدّ مؤشرا قويا على نضج البيئة الاقتصادية والتنموية في المنطقة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس استدامة البرامج الحكومية في تمكين الأسر السعودية من تحقيق الاستقرار السكني.

وأضاف الغصاب أن ارتفاع نسبة التملّك بهذه الصورة اللافتة يعود إلى نجاح خطط التمويل العقاري المدعومة، وتوسع خيارات التملك، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما أسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقارية في حائل، وجعلها نموذجا يُحتذى به على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن هذا النمو في نسب التملك لا يحقق فقط أهداف الاستقرار الأسري، بل يُعد ركيزة أساسية لدفع النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على القطاعات المرتبطة بالإسكان، مثل البناء والتمويل والخدمات.