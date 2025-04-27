الشيخ العيسى خلال استقباله رئيس البرلمان الباكستاني في مكتبه بمكة المكرمة. (واس)
الشيخ العيسى خلال استقباله رئيس البرلمان الباكستاني في مكتبه بمكة المكرمة. (واس)
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«عكاظ» (مكة المكرمة) OKAZ_online@
استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، في مكتبه بمكة المكرمة، رئيس البرلمان الباكستاني سردار أياز صادق. وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.

وأشاد رئيس البرلمان الباكستاني، بالجهود الإسلامية والدولية للرابطة، وفي صدارتها جهودها في تعزيز الوحدة الإسلامية، وخدمة الأقليّات المسلمة حول العالم، وتمثيل العالم الإسلامي خيرَ تمثيلٍ في المحافل الدولية، منوّهاً باضطلاع الرابطة بمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

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