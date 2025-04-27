التاريخ عند الشعوب والأمم ليس مجرّدَ أرقامٍ تُكتَب اليوم، أو في المستقبل، بل هو تخطيط سليم في بدايته، وتحدٍّ بعزم لا يلين لتجاوز مشاقِّه، والعبور إلى المربع الذي تأمل الشعوب الوصول إليه. وما تهيأ للمملكة من تحقيق 93% من مؤشرات مستهدفات رؤية 2030، على رغم أنه لا يزال أمامنا خمسة أعوام ليحل الأجل المحدّد لتنفيذ جميع مشاريع الرؤية، كبيرها ومتوسطها وصغيرها، هو - دون شك - إنجازٌ غير مسبوق في حيّزٍ زمنيٍّ لم يتجاوز تسعة أعوام. وهو إنجاز يعني الكثير والكثير جداً للقيادة الرشيدة، وللملايين من أبناء وبنات الشعب السعودي العظيم. وتكمن أهميته في اقتراب ما تم إنجازه من اكتمال الهدف الأكبر: تخلّي الاقتصاد الوطني السعودي عن الاعتماد على مداخيل النفط وحدها، وإعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يساهم قطاعه غير النفطي، وقطاعاته الجديدة التي اعتنت رؤية 2030 بإنشائها وتوسيع قدراتها، من سياحة، ورياضة، وتكنولوجيا، وضيافة بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي. ولا شك في أن مباركة القيادة الرشيدة وتثمينها ما تم تحقيقه يمثلان تشجيعاً قوياً ودافعاً أكبر للمملكة لتجدّ في استكمال بقية الشوط الذي قارب نهايته حتى يحل العام 2030 والسعودية في واقع جديد، ونهضة جديدة، وقوة اقتصادية وسياسية واجتماعية متعاظمة. وهو ما يعني أن الإرادة الوطنية السعودية على استعداد لمواجهة مزيد من التحديات، خصوصاً أننا نعيش في عالم يمور بالاضطرابات، ويكتنف اقتصاده قدر من الغموض، والتحولات، والهزّات. وسيقف السعوديون صفاً واحداً خلف قيادتهم الرشيدة؛ لإنجاز ما بقي من المهمة، التي لن تعود بعدها السعودية كما كانت قبل ذلك.