تفقّد النائب العام الشيخ سعود عبدالله المعجب، مقر النيابة العامة في محافظة الأحساء، وذلك ضمن سلسلة جولاته التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة للوقوف على العمل الميداني في منظومة النيابات العامة والالتقاء بمراجعيها. واطلع خلال الزيارة، على سير العمل في نيابة المحافظة، والتقى بعدد من منسوبي النيابة، منوهاً باستمرار التعاون القائم بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، مؤكداً على أهمية تجويد الأداء وتحقيق العدالة وفق الأنظمة.كما التقى عدداً من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.