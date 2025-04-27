برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، نظّم فرع وزارة الصحة بالمنطقة بالتعاون مع تجمع عسير الصحي فعالية «امش 30»، في شارع الفن بمدينة أبها، بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة وزوارها.

حضر الفعالية مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير الدكتور عبدالله قداح الموسى، وعدد من مديري وممثلي القطاعات الحكومية والجهات الخاصة وغير الربحية.

وأوضحت «صحة عسير» أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الوزارة لتعزيز الصحة العامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال نشر ثقافة المشي كأحد أنماط الحياة الصحية، وتشجيع المجتمع على ممارسته بانتظام.

وتخللت الفعالية مشاركة عدد من الجهات عبر أركان توعوية متنوعة، قدمت خدمات تثقيفية وصحية للزوار، تضمنت عيادات طبية متخصصة، وأركاناً لقياس المؤشرات الحيوية، إضافة إلى عربة للتبرع بالدم، بهدف تعزيز الوعي الصحي وإثراء تجربة المشاركين.

وساهم موقع الفعالية في شارع الفن - الذي يزدان بأزهار الجاكرندا ويُعد من أبرز معالم أبها السياحية - في استقطاب الآلاف من الأهالي والزوار والمقيمين، الذين شاركوا بحماس في أنشطة المبادرة وسط أجواء طبيعية مفتوحة.

كما بينت «صحة عسير» أن الحملة شملت جميع محافظات ومراكز المنطقة، دعماً لحملة المشي التي أطلقتها وزارة الصحة على مستوى مناطق المملكة، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة رياضة المشي.