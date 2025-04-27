أطلق محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، المبادرة الوطنية للمشي «امش 30» التي تنظمها وزارة الصحة بالمنطقة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، والفرق التطوعية بالمحافظة، وشهدت حضوراً كبيراً من مختلف الفئات العمرية، واطّلع الجنفاوي على الفعاليات المصاحبة لهذه الفعالية، التي تضمنت العديد من الأركان التوعوية، والتثقيفية خصوصاً ما قدمته جمعية نماء للخدمات الإنسانية بوادي مقاب، مشيداً بدور المشاركين وتفاعلهم.

وتُعد مبادرة «امش 30» مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الصحة، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يومياً، لتعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المزمنة، ورفع نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع، ونشر ثقافة المشي، وتحفيز المجتمع على تبني نمط حياة أكثر نشاطاً، ما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.