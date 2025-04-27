قال خبير أنظمة الذكاء الاصطناعي عبدالمحسن الجعيثن لـ«عكاظ» إن السعودية، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حققت إنجازات بارزة في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضح أن التقرير السنوي لرؤية 2030 أظهر تقدم المملكة 20 مرتبة في مؤشرات التنافسية العالمية منذ 2016، لتحل في المرتبة الـ14 عالمياً في 2024. كما قفزت المملكة 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، بما يعكس التقدم اللافت في مجالات الحوكمة الرقمية وتعزيز الخدمات الإلكترونية.

وأضاف الجعيثن أن من أبرز هذه الإنجازات تحقيق المملكة المركز الأول عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة، ما يرسخ مكانتها كأحد أكثر الدول تطوراً في البنية التحتية الرقمية. كما حققت المرتبة الثانية عالمياً في التحول الرقمي للشركات، والثانية عالمياً في تطوير وتطبيق التقنية، وهو ما يؤكد اهتمام المملكة ببناء اقتصاد رقمي متقدم يدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن المملكة تصدرت 24 مؤشراً عالمياً في مجالات متنوعة، من بينها نمو التوظيف على المدى البعيد، والأمن السيبراني، وتوافر رأس المال الجريء، ما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاعات التقنية.

وأكد الجعيثن أن هذه الإنجازات تأتي ضمن التزام المملكة بتحقيق رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز عالمي للتقنية والابتكار، بما يواكب أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ورفع جودة الحياة.