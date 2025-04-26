تشارك القوات الجوية الملكية السعودية بستّ طائرات مقاتلة من منظومة «ف - 15 سي»، في مناورات التمرين الجوي المختلط «علم الصحراء 2025»، في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فيصل محمد المرواني أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين «علم الصحراء 2025» بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات «ف - 15 سي»، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وبمشاركة قوات الدفاع الجوي السعودي.

وأكد المقدم المرواني أن تمرين «علم الصحراء» من التمارين المعقدة التي تحاكي التهديدات الحديثة، ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية، وتعزيز العلاقات بين الدول المشاركة.

وأضاف أن التمرين يشهد تدريبات ومهمات متنوعة من أبرزها عمليات جوية مضادة دفاعية وهجومية وعمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات البحث والإنقاذ القتالي.

يذكر أن تمرين «علم الصحراء 2025» يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية، إضافة إلى رفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية والمساندة.