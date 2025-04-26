نظّم فرع ⁧‫هيئة الصحفيين السعوديين‬⁩ بمنطقة ⁧‫عسير‬⁩، جلسة حوارية بعنوان (الصحافة التلفزيونية والسياحة في عسير) على مسرح الغرفة التجارية بمدينة أبها، بحضور عدد كبير من المهتمين بالمجالين السياحي والإعلامي، وكان ضيوف الجلسة مذيع ومراسل القناة السعودية محمد الأحمري، ومراسل قناة MBC مداوي الأحمري، ومذيع ومراسل القناة الإخبارية عبدالرحمن السمير، ومراسل قناة العربية ظافر البكري، فيما أدار الجلسة المذيع والمراسل التلفزيوني نائب مدير فرع هيئة الصحفيين في عسير عبدالله آل عبيد. وتناولت الجلسة التي استمرت ساعتين، دور الصحافة التلفزيونية في الترويج السياحي، والتحديات التي تواجه الإعلامي أثناء تغطية الفعاليات والمواقع السياحية، والفرق بين التغطية الخبرية والترويج السياحي من منظور إعلامي، والتكامل بين الجهات الرسمية والإعلام في دعم السياحة، ودور المستشار الإعلامي في صناعة الصورة الذهنية الإيجابية للمنطقة، ومدى تأثير المنصات الرقمية على العمل التلفزيوني في الترويج السياحي، ورؤية الضيوف لمستقبل الإعلام السياحي في المنطقة، ومتطلبات النهوض بصناعة الإعلام السياحي محلياً. وفي الختام، كرم مدير فرع هيئة الصحفيين في عسير الدكتور عيسى المستنير، ضيوف الجلسة، والغرفة التجارية بأبها، كشريك وراعٍ للفعالية، مؤكداً أن أبواب الفرع مفتوحة للجميع في ما يتعلق بالمبادرات، والأفكار، والاقتراحات، والدورات والورش التدريبية.