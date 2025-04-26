زار وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، معرض «بينالي الفنون الإسلامية 2025» في نسخته الثانية المُقام حالياً في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تحت عنوان «وما بينهما» المستمر حتى 25 مايو القادم.

واطّلع خلال جولته في الـ«بينالي» على أبرز المعروضات التي تسلّط الضوء على مسيرة الفنون الإسلامية عبر العصور، وشاهد مجموعة متنوعة من القطع الفنية والأثرية النادرة، إلى جانب أعمال معاصرة لفنانين سعوديين ودوليين تعكس ثراء الحضارة الإسلامية وتنوع أساليبها الفنية عبر أكثر من 500 قطعة تاريخية وعمل فني، بالتعاون مع كبرى المتاحف والمؤسسات الثقافية العالمية.

واستمع إلى شرحٍ عن محتوى الـ«بينالي» وأهدافه، الذي تنظمه مؤسسة «بينالي الدرعية» بهدف إبراز مكونات الفنون الإسلامية وتعزيز جسور التواصل الحضاري مع مختلف الشعوب والثقافات وإبراز دور الإرث الإسلامي في المشهد الثقافي العالمي.