سجّلت منطقة حائل نجاحات لافتة في تعزيز البنية التحتية وقطاع السياحة، بدعم مباشر من أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الذي قاد مسيرة تنموية مميزة، انعكست نتائجها على المؤشرات الوطنية لقطاعي السياحة والاستثمار.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس جمعية الإعلام والسياحة بمنطقة حائل عواد الطوالة، أن الأرقام الأخيرة تعكس التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بدعم أمير حائل، مشيراً إلى أن التقدم المحقق ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة المشاريع والبنى التحتية.

وقال الطوالة لـ«عكاظ»: «تشير الإحصاءات إلى أن حائل استقبلت مليون سائح خلال أول ستة أشهر من 2024، في إنجاز يُعَد من أعلى نسب النمو على مستوى مناطق المملكة. كما سجّلت حائل أعلى المدن السعودية نمواً في إنفاق السياح الدوليين خلال 2023، وهو ما يعكس حجم التطور في منظومة الخدمات السياحية وجودة المشاريع الداعمة».

وأضاف الطوالة: «نثمّن الجهود الكبيرة التي يقودها الأمير عبدالعزيز بن سعد، الذي جعل من التنمية المتكاملة هدفاً إستراتيجياً، معززاً قدرات المنطقة السياحية والاقتصادية والبشرية، ونؤكد أن هذه القفزات تواكب أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع جودة الحياة في جميع مناطق المملكة».