رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مساء اليوم، فعاليات المبادرة الوطنية للمشي «امش 30»، التي نظمها فرع وزارة الصحة بالمنطقة، في الكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.

وشارك مع أكثر من 8000 مشارك ومشاركة من أبناء وبنات المنطقة، الذين انضموا للمبادرة عبر أكثر من 25 موقعاً في مدينة جيزان ومحافظاتها ومراكزها.

واستمع أمير جازان لشرح من مدير فرع الوزارة بجازان الدكتور عواجي النعمي حول المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشي وممارسة النشاط البدني لتحقيق نمط حياة صحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع معدلات اللياقة البدنية والصحة العامة.

وأكد أمير جازان أهمية مثل هذه المبادرات في رفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، لاسيما رياضة المشي، ودورها الحيوي في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع، منوهاً بالجهود التكاملية بين القطاعات المختلفة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها النبيلة.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، وسط أجواء حماسية ومرافق داعمة للرياضة والترفيه، فيما عبّر المشاركون عن شكرهم لأمير المنطقة وللجهات المنظمة على دعمهم المستمر لمثل هذه المبادرات الصحية الهادفة.