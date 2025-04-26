برعاية أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، دشّن محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح عصر اليوم (السبت) الحملة الوطنية للمشي تحت شعار «امش 30»، في المحافظة والمراكز التابعة، بحضور رؤساء المراكز ممثلة في القطاع الصحي ومستشفى محايل العام. وانطلقت الحملة من ميدان صدر الكرامة بحضور عددٍ من مديري ومنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والهلال الأحمر.

وشارك في الحملة جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة.

وذكر محافظ محايل أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات الصحية السليمة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.