‏دشّن محافظ الطوال ناصر بن عبدالعزيز بن رزان فعالية «امش 30» في ممشى حزام المباركة الشمالي بمحافظة الطوال، بحضور رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس محمد بن علي حكمي، ووكيل المحافظة أحمد الغامدي، ومدير مستشفى الطوال العام حسن بن عبده نجمي. ونُفذت الفعالية بمشاركة الإدارات الحكومية كافة وعدد من منسوبي التعليم الطلاب والطالبات، وشارك في الفعالية العديدُ من الأهالي رجالاً ونساء وأطفالاً، وبلغ عدد المشاركين أكثر من ٢٠٠ مشارك ومشاركة.

وأكد بن رزان أن هذا النوع من المبادرات يساهم في رفع جودة الحياة، موضحاً أن رياضة المشي من الرياضات السهلة التي يمكن ممارستها داخل الأحياء السكنية، فضلاً عن أن حكومة المملكة أولت الرياضة وصحة الإنسان عناية خاصة، وكانت إحدى إستراتيجيات رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الصحة العامة، وقد سعت الأمانات إلى تخصيص مضامير للمشي في أغلب الأحياء السكنية لتسهيل ممارسة رياضة المشي، موجهاً شكره لجميع المنظمين والمشاركين.

وأوضح مدير مستشفى الطوال حسن عبده نجمي أن هذه الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية رياضة المشي، وتحفيزه لممارسة هذه الرياضة لتعزيز صحة البدن والوقاية من العديد من الأمراض، وفي مقدمتها الأمراض المزمنة.

وقد شملت الفعالية العديد من الأركان التوعوية، وقياس العلامات الحيوية، والتعريف بالطرق الصحيحة للمشي، والأوقات المناسبة لذلك، وطريقة التعامل مع الإصابات، وعيادة التغذية التي تهدف إلى تكييف المشاركين بالأغذية السليمة.

الجدير بالذكر أن فعالية «امش 30» تأتي ضمن الأنشطة التوعوية التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع كافة من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة وتحقيق مستهدفات المملكة 2030.