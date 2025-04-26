أدى تأجيل شحن أمتعة ركاب طائرة الخطوط السعودية رقم 554 المسافرة من الرياض إلى دبي، لامتعاض عدد منهم، وتواصل ركاب مع «عكاظ»، و كشفوا عن عدم وصول أمتعة جميع الركاب، بما فيها ملابسهم الرسمية التي يحتاجونها لحضور مناسبات رسمية، وأدوية لحالات تعاني من أمراض مزمنة، وتطلّع الركاب لمعالجة الخلل الذي تسبب في تعطيلهم و إحراجهم أمام المسافرين القادمين على خطوط أخرى.

فيما أوضح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبدالله الشهراني لـ«عكاظ»؛ أن سبب عدم استيعاب أمتعة الركاب يعود إلى مشكلة فنية في منطقة الأمتعة في الطائرة، ما يستحيل معها شحن أي قطعة داخلها.

وأضاف الشهراني؛ هذه المشكلة جعلت الزملاء أمام خيارين، إما تأجيل الرحلة لإصلاح العطل والذي يتطلب أكثر من ثلاث ساعات، أو تصعيد الضيوف بدون أمتعة ومن ثم شحنها لدبي في الرحلة التالية بفرق أقل من 3 ساعات، مؤكداً أن الخيار الثاني غدا هو القرار.