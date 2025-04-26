في إطار سعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، تعمل وزارة العدل على تعزيز كفاءة العمل العدلي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمقيمين، إذ خطت الوزارة خطوات نوعية لتحقيق التميز في مجال العدالة من خلال تطبيق استراتيجيات مبتكرة وتحسين البنية التحتية الرقمية، مما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة والمساواة.وتعد وزارة العدل من أهم الوزارات التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال تقديم خدمات عدلية متطورة ومتكاملة، وتحسين كفاءة العمل العدلي، وتعزيز ثقة المجتمع في النظام العدلي.وكشف التقرير السنوي لرؤية 2030 أخيراً عن أرقام تحققت ومن ضمنها مسار التحول الرقمي في وزارة العدل حيث قامت الوزارة بإلغاء شرط إصدار الوكالة حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa،ولقد أسهم ذلك في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة حيث أصدر أكثر من 5.3 مليون وكالة إلكترونية استفاد منها أكثر من ستة مليون مستفيدوأوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ «عكاظ» أن وزارة العدل نجحت في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي كجزء من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين كفاءة العمل العدلي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمقيمين والذي يسهم في تعزيز الجودة القضائية والتي تهدف لاختصار الوقت والجهد للمستفيدين ومن خلال الاستراتيجية إنشاء منصة ناجز وهي منصة الخدمات العدلية الالكترونية لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المستفيد من المحاكم وكتابات العدل عبر منصة الكترونية موحّدة، والتي تهدف بالارتقاء بجودة خدمات المنصة وتحقيق رضا المستفيدين، وتضم منصة ناجز اكثر من ١٤٠ خدمة عدلية وقضائية إلكترونياً.وأشار إلى أن من أبرز الخدمات التي توفرها المنصة، خدمة التقاضي الإلكتروني وخدمة إصدار الوكالة الإلكترونية وخدمة التنفيذ، حيث كانت المحاكم وكتابات العدل في السابق مزدحمة بالمراجعين وجلسات متباعدة للمتنازعين وتأخير في تنفيذ الأحكام وتعثر في إصدار الوكالات الورقية والخوف من فقدانها وتلفها.وأفاد أن بعد التحول الرقمي للوزارة عبر خدماتها الإلكترونية، ساهمت في سرعة الفصل في النزاعات القضائية وتقريب مواعيد الجلسات القضائية عبر خدمة التقاضي الإلكتروني وكذلك خدمة الوكالات الإلكترونية والتي يمكن إصدارها بسرعة قياسية وفي دقائق معدودة، التي كانت في السابق الهاجس الأكبر لدى الكثيرين لازدحام كتابات العدل بالمستفيدين وتأخر المواعيد بها، كما يوجد في المنصة أيضاً كتابة العدل الافتراضية والتي تغنيك عن زيارة المقرات العدلية والتي تسهم في تعزيز سرعة تنفيذ الخدمات التوثيقية واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.