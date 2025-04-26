رفعت رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الشيهانة بنت صالح العزاز، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024.

وأشادت العزاز بالدعم الكبير الذي توليه القيادة لتحقيق مستهدفات الرؤية، مؤكدةً أن ما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات يُجسد الرؤية الحكيمة والطموح الذي يقود المملكة نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وأكدت أن التقرير السنوي يجسد ثمار الاستثمار في الإبداع والابتكار، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لدعم الاقتصاد المعرفي، مشيرةً إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تواصل العمل على تعزيز بيئة الابتكار وحماية الإبداع الوطني بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.