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عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

تفقّد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مقر النيابة العامة في محافظة الأحساء، وذلك ضمن سلسلة جولاته التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- للوقوف على العمل الميداني في منظومة النيابات العامة والالتقاء بمراجعيها.

واطلع معاليه، خلال الزيارة، على سير العمل في نيابة المحافظة، والتقى عدداً من منسوبي النيابة، مشدداً على استمرار التعاون القائم بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، ومؤكداً أهمية تجويد الأداء وتحقيق العدالة وفق الأنظمة.

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كما التقى معاليه عدداً من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.